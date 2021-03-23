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Dünya Fransa İçişleri Bakanı'nın camii hazımsızlığı! Valiliğe talimat verdi
Dünya

Fransa İçişleri Bakanı'nın camii hazımsızlığı! Valiliğe talimat verdi

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Strasbourg şehrinde inşası devam eden Eyüp Sultan Camii için belediyenin 2,6 milyon euro destek vermesini sert sözlerle eleştirdi. Bakan, kararın iptali için valiliğe emir verdi. Darmian'ın açıklamalarına tepki gösteren Strasbourg Belediye Başkanı ise, "Bakanın itirazı varsa kanunları değiştirsin" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 21:11:00 - 2021-03-23 21:13:21
Fransa İçişleri Bakanı'nın camii hazımsızlığı! Valiliğe talimat verdi

Fransa'nın Strasbourg şehrinde yapımı devam eden Eyüp Sultan Camii'nin inşaatı hükümet ile belediye başkanı arasında sert tartışmalara neden oldu.

Strasbourg Belediyesi, 50 binden fazla Müslümanın yaşamını sürdürdüğü kentte yapılacak ibadethane için 2,6 milyon euro'luk bir destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Söz konusu açıklamanın ardından Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmain, Twitter hesabından kararı sert sözlerle eleştirdi.

Valiliğe emir verdi

Vatandaşlara seslenen Darmain, "Acilen gözünüzü açın. Ayrımcılık yasası bir an önce çıkmalı" diyerek gözdağı vermeye kalktı.

Fransız İçişleri Bakanı, kararın iptali için valiliğe emir verdiğini duyurdu.

"İtirazı olan kanunları değiştirsin"

Tüm bu gelişmeler üzerine açıklamada bulunan Strasbourg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian, "Sayın Darmian'ın normal yollar varken paylaşım yaparak tepki göstermesine şaşırdım. Kanunlara göre ibadethanelerin inşasında yüzde 10 oranında destek veriliyor. Daha önce de verildi." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı, kanunları uyguladıklarını ifade ederek, "Sayın Darmian'ın itirazı varsa kanunları değiştirsin" dedi.

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