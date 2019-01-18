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Fransa İçişleri Bakanı'ndan "biber gazı" açıklaması

Bakan Christophe Castaner, gösterilerde kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanmaya ihtiyacı olduğunu savundu

18 Ocak 2019 Cuma 17:43
Fransa İçişleri Bakanı'ndan "biber gazı" açıklaması

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, gösterilerde kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanmaya ihtiyacı olduğunu öne sürdü.

Castaner, yaptığı açıklamada, polisin gösterilerde eylemcilere karşı biber gazı kullanmasının yasaklanması durumunda eylemlerde daha fazla kişinin yaralanacağını savundu.

Gösterilerde çıkan şiddet olaylarında polise saldırılar düzenlendiğini ifade eden Castaner, bu nedenle polisin eylemlerde kamu düzenini sağlamak için biber gazı kullanmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Castaner, polisin gösterilerde gerektiğinde orantılı şekilde güç kullanabileceğini de belirtti.

Christophe Castaner, pazartesi günü yaptığı açıklamada, polisin gösterilerde eylemcilere şiddet uygulamadığını, aksine protestocuların polise saldırdığını savunmuştu.

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, dün basına yaptığı açıklamada, polisin, özellikle sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanmasına tepki göstermiş ve biber gazı kullanmasının yasaklanmasını istemişti.

Liberation gazetesinin haberine göre, 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 gösterici yaralandı. Haberde, 69 kişiden 14'ünün her birinin bir gözünü kaybettiği belirtildi.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından sarı yeleklilerin yaptığı protesto eylemlerinde polisin göstericilere yönelik şiddet uyguladığı iddiasıyla 81 soruşturma açılmıştı.

İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın göstericilere karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde bin 730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.

Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, polisin kullandığı biber gazı sarı yeleklilerin eylemlerinde birçok göstericinin yaralanmasına neden olduğu için tepki göstermişti.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 17:43
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