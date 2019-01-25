0553 313 94 23

Fransa İçişleri Bakanı hakkındaki 500 suç duyurusuna takipsizlik kararı

Sarı yeleklilerin gösteri hakkını engellediği gerekçesiyle İçişleri Bakanı Christophe Castaner hakkındaki 500 suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi

25 Ocak 2019 Cuma 21:27
Fransa İçişleri Bakanı hakkındaki 500 suç duyurusuna takipsizlik kararı

PARİS (AA) - Fransa'da Yargıtay Savcısı François Molins, sarı yeleklilerin gösteri hakkını engellediği gerekçesiyle İçişleri Bakanı Christophe Castaner hakkında yapılan 500 suç duyurusu hakkında takipsizlik kararı verdiğini bildirdi.

Molins, yaptığı yazılı açıklamada, Castaner'in, "sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilere katılanların da şiddete başvuranlar kadar suçlu olduğu" şeklindeki ifadesinin eylemcilerin gösteri özgürlüğünü elinden almadığını belirtti.

Savcı Molins, sarı yeleklilerin gösteri hakkını engellediği gerekçesiyle Castaner hakkında yapılan 500 suç duyurusunda takipsizlik kararı verdiğini bildirdi.

Bu arada Le Monde gazetesinin haberine göre, sarı yeleklilerin geçen ay Caen kentinde düzenlediği gösteride polisin kullandığı biber gazı nedeniyle yüzünden yaralandığı iddia eden bir eylemcinin, 18 Ocak'ta Castaner hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Boyun Eğen Fransa Hareketi'nden milletvekili Ugo Bernalicis de yaklaşık 10 gün önce aynı suçlamayla Castaner hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve herkesi Castaner hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti.

Castaner, sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından, sarı yeleklilerin eylemlerinde polisin, göstericilere yönelik şiddet uyguladığı gerekçesiyle 81 soruşturma açmıştı.

Liberation gazetesinin haberine göre, 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 gösterici yaralandığı ve 14'ünün her birinin bir gözünü kaybettiği belirtilmişti.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi görülmüştü.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 21:27
  1. Fransa
  2. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner
  3. suç duyurusu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile uzlaştığını açıkladı.
    1. ABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür..
    2. AK Parti'nin belediye başkan adayına..
    3. ABD'nin Venezuela'daki kirli planı..
    4. Rusya'dan "Adana Mutabakatı" açıklaması
    5. Zarif'ten Venezuela hükümetine destek..
    6. Erdoğan'dan AYM Başkanı Arslan'a..
    7. "Avusturya'daki Türk toplumunun..
    8. O belgeler yayımlandı! Rusya ile..
    9. 'Allah'ın izniyle Ankara'yı onlara..
    10. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar anjiyo..
    11. İzmir'de fırtına dehşeti: Ağaçlar..
    12. Katar'ın Gazze fonları BM ile..
    13. Moses, Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu
    14. Çavuşoğlu, Mogherini ve Zarif ile..
    15. Şehit polis memurunun cenazesi..
    16. Burak Yılmaz taraftarlara tepki gösterdi
    17. ABD Guaido'ya önceden destek sözü vermiş
    18. AB Orta Asya Özel Temsilcisi..
    19. ABD'ye satmaya devam edecek mi?..
    20. Lezginka, danslarıyla büyüledi
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde