Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris'te bir fırında meydana gelen patlamada 2'si itfaiye eri 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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12 Ocak 2019 Cumartesi 15:16
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 15:16
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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