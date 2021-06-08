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Avrupa Fransa, Google’a ceza yağdırdı: 220 milyon euro ödeyecekler!
Avrupa

Fransa, Google’a ceza yağdırdı: 220 milyon euro ödeyecekler!

Fransa, reklam satışları üzerinde etkin bir tekele sahip olmakla suçladığı Google’a, haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle 220 milyon euro ceza verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 06:12:00 -
Fransa, Google’a ceza yağdırdı: 220 milyon euro ödeyecekler!

Fransa Rekabet Kurumu, Google’a reklam ağında rekabete aykırı davranmaktan 220 milyon Euro para cezası verdi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, ABD merkezli News Corp. ile Fransız Le Figaro ve Belçikalı Rossel medya şirketlerinin şikayeti üzerine açılan soruşturmada, Google’ın kendi reklam ağında kendi teknoloji platformlarına ayrıcalık tanıdığının belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, Google’ın soruşturma sonuçlarına itiraz etmediği, şirketle yapılan müzakerelerde cezanın 220 milyon Euro olarak tespit edildiği bilgisine yer verildi. Şirket birçok ülkede rekabete aykırı davranmaktan açılan davalarla mücadele ediyor.

Kendine ait DoubleClick reklam ağında, reklamcı ve yayıncıları bir araya getiren alt şirketi Adx platformuna imtiyaz tanımakla suçlanan Google’ın bağlı olduğu Alphabet şirketi 2021’in ilk çeyreğinde çoğunluğu reklamdan 55,31 milyar Euro gelir elde etti.

Hindistan’dan Özür diledi

Bu arada Google, kullanıcı sorgulamalarında “Hindistan’ın en çirkin dili’ şeklinde yazılan arama sonuçlarına Hindistan’da 40 milyondan fazla kişinin konuştuğu “Kannada“ dilini göstermesi ülkede büyük tepki topladı. Google tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı.

 

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