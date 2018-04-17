Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fransa geri adım attı: Biz Esed'i vurmadık!

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Fransa'nın askeri operasyon düzenleyerek Suriye'ye veya Beşşar Esed'e savaş açmadığını, ülkesinin düşmanının Suriye değil DEAŞ olduğunu söyledi. Fransız milletvekilleri ise operasyona endişeyle yaklaştıklarını açıkladılar.

17 Nisan 2018 Salı 01:37
Fransa geri adım attı: Biz Esed'i vurmadık!

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Ulusal Meclisteki özel oturumda, Suriye'ye düzenlenen askeri operasyon hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.

"BİZİM DÜŞMANIMIZ ESED DEĞİL, DEAŞ'TIR! ESED'E SAVAŞ AÇMADIK"

Suriye'de kimyasal silah kullanımının cezasız kaldığı sürece siyasi bir çözüm bulunamayacağını kaydeden Philippe, "Bizim düşmanımız Suriye değil biz Suriye'ye veya Beşşar Esed'e savaş açmadık. Bizim düşmanımız DEAŞ'tır." dedi.

Macron: Türkler ile Rusları ayırmayı başardık

"REJİMİ DÜŞÜRMEK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"

Ülkesinin kendi güvenliği için de askeri operasyona karar verdiğini belirten Edouard Philippe, Suriye operasyonuyla 2003'te ABD'nin Irak'a başlattığı askeri operasyon arasında benzerlik olduğu iddialarına ilişkin ise "Suriye rejimini düşürmek gibi bir niyetin olmadığını" kaydetti.

Macron'dan başörtüsü açıklaması

FRANSIZ VEKİLLER OPERASYONDAN ENDİŞELİ

Başbakan Philibbe'in açıklamalarının ardından söz alan bazı milletvekilleri ise operasyonla ilgili endişelerini sıraladı. Bazı vekiller, Türkiye ve Rusya ile yeniden güven ilişkisi kurulması gerektiğini ifade ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Afrin uyarısı

JACOB: BU OPERASYON NEYE YARADI?

Merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) Meclis Grup Başkanı Christian Jacob da bölgede Rusya olmadan hiçbir adımın atılmayacağını savunurken, Fransa, İngiltere ve ABD'nin operasyonunun neye yaradığının tartışmalı olduğunu kaydetti.

Macron'un yalanı ortaya çıktı! "Fransa bize asker gönderecek"

REİSTER: TÜRKİYE VE RUSYA İLE YENİDEN GÜVEN İNŞA ETMELİYİZ

Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDİ) adına söz alan Franck Riester, Fransa'nın Türkiye ve Rusya ile yeniden güven inşa etmesinin önemli olduğunu söyleyerek, "Bu ülkeler ile yeni bir ilişki başlatmak gerekir." diye konuştu.

Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yediği ayar Fransız medyasında

MELENCHON: EN TEHLİKELİ ARI YUVASINA ÇOMAK SOKTUK

"Biz bu operasyon ile yörüngenin en tehlikeli arı yuvasına çomak soktuk. AB içinde müttefikimiz olmadan tek başımıza bu operasyona kalkıştık." diyerek Macron'un hata ettiğini kaydeden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Başkanı Jean-Luc Melenchon da ülkesinin siyasi bir hedefi olmadan ve BM izni çıkmamış bir operasyona giriştiğini dile getirdi.

Fransa Komünist Partisi (PCF) milletvekili Jean-Paul Lecoq da Suriye'de barışın anahtarının Rusya'nın elinde olduğunu kaydederek, "Bunu inkar etmek, dayanılmaz bir naifliğin ikrarıdır." ifadesini kullandı.

Fransa Anayasası gereği, sınır ötesi bir askeri operasyon düzenlendiğinde 3 gün içinde hükümetin Meclis'e bilgi vermesi gerekiyor.

Macron dibi boyluyor

 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 01:37
  1. Fransa Başbakanı Edouard Philippe
  2. Edouard Philippe
  3. Fransa
  4. macron
  5. abd suriye
  6. abd suriye operasyon
  7. ABD suriyeyi vurdu
  8. fransa suriye
  9. fransa suriye vurdu
  10. fransa suriye saldırı
  11. fransa suriye operasyon

YORUM YAZ

  • cema<lcema9 sa önce
    esada savaş açmamamış ulen zehiri atan o yuh sana salak fransız
  • Hy-hyHy-hy10 sa önce
    Daeş bittimi bitmedimi bir karar verin şerefsizler,her türlü rezilliği yapıp daeş üzerine yıkıyorsunuz.Herkes biliyor daeşi'i amerika,ingiltere ve israil gizli sevisleri kurdu.Hala daeş...daeş...sittirrin gidin adamları sinaya,afganistana,suriyenin güneyine,kuzey afrikaya çektiniz.Tekrar kullanacaksınız.Avrupadan gelmiş olanlar memleketlerine dönemiyorlar,ya infaz ediliyorlar yada içeri sokmuyorlar...
  • remrem10 sa önce
    rusya bizimde ağzımıza sıç...cak. korkusuyla geri vites
  • Hy-hyHy-hy10 sa önce
    Yalancılıkta amerikan başkanlarını geçtiler.Gemilerden tespit edilen 9 fransız füzesi var.Nasıl katılmadınız.Gemilerinizi gönderdiniz.Amerikayla beraberiz dediniz.Roket fırlattınız.Bunlar yalanmı?Ruslar aynı şeyi size yapsa savaş ilanı derdiniz.Hitler boşuna fransızlar orosbu millet dememiş.Adam haklı.....Sen bu kafayla gidersen harbi or...sbu olursun.
  • Yunus 16 Yunus 16 12 sa önce
    ŞEREFSİZ ADİ KÖPEKLER, DAEŞ İ KENDİNİZ KURDUNUZ? MÜSLÜMAN I MÜSLÜMAN A KIRDIRMAK İÇİN HAÇLI NIN OYUNU. NE OLDU DAEŞ FALAN KALMADI? NEREYE GİTTİ? HANİ ÇOK BÜYÜK ÖRGÜT TÜ?? İNTERNET TEN BİR İKİ KAFA KESME GÖRÜNTÜSÜ İLE BÜTÜN DÜNYAYI KANDIRDINIZ.
  • Yunus 16 Yunus 16 12 sa önce
    HAÇLI ÜLKELERİNİN HİÇBİRİSİ ABD DAHİL, TEK BAŞINA MÜSLÜMAN BİR ÜLKEYE SAVAŞ AÇAMAZ?? BU GAVURLAR ÇOK KORKAKTIR. ARAP MÜSLÜMAN YÖNETİMLERİ SATILMIŞ ABD KÖPEKLERİ OLDUĞU İÇİN, BİZ ANLAŞIP GÜÇ OLAMIYORUZ. SATILMIŞ ARAP KRALCIKLARI DEĞİŞMEDEN, MÜSLÜMANLAR AYAĞA KALKIP HAÇLI YA KAFA TUTAMAZ?
  • hercaihercai15 sa önce
    (Editörden: Mesajınız alınmıştır.)
  • ahmetahmet16 sa önce
    eee bu durumda bizim hükümet neye sevindi
  • kalelikaleli16 sa önce
    bu dönek mallara boşuna fransız dememişler.malların cumbaşkanı operasyonın komutanı ilan edecekti kendisini.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yüzyıllardır dimdik ayakta: Kars Kalesi
  1. Yüzyıllardır dimdik ayakta: Kars Kalesi
  2. Timsah, Karabük'te nefes almak istiyor
  3. Mucize kurtuluş! İkiye bölünen araçtan..
  4. Alman devi Bayern Münih'te şoke eden..
  5. Yıldız oyuncunun "Fenerbahçe" isteği
  6. Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda..
  7. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
  8. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
  9. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
  10. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
  11. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
  12. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
  13. Hakkari'de park halindeki araç..
  14. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
  15. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
  16. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
  17. Borsa günü düşüşle bitirdi
  18. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
  19. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
  20. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...