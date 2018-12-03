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Fransa Ekonomi Bakanı'ndan "sarı yelekliler"e ilişkin açıklama

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, "sarı yeleklilerin" taleplerine cevap vermek için vatandaşların ödeme yükümlülüğü bulunan vergilerin ve kamu harcamalarının hızlı şekilde düşürülmesi gerektiğini belirtti

03 Aralık 2018 Pazartesi 20:16
Fransa Ekonomi Bakanı'ndan "sarı yelekliler"e ilişkin açıklama

PARİS (AA) - Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, "sarı yeleklilerin" taleplerine cevap vermek için vatandaşların ödeme yükümlülüğü bulunan vergi ve kamu harcamalarının hızlı şekilde düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Le Maire, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, akaryakıt vergilerinin düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için "sarı yelekliler"in düzenlediği protesto eylemlerinin ardından alınabilecek önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Vergi ve kamu harcamalarının hızlı şekilde düşürülmesi gerektiğini belirten Le Maire, bu yolda ilerlemeye kararlı olduklarını vurguladı.

- 400 milyon avro zarar

"Sarı yelekliler"in protestolarınının ülke ekonomisindeki etkisinin "şiddetli" olduğuna işaret eden Le Maire, ülkedeki çeşitli sektörlerin bu durumdan zarar gördüğünü dile getirdi.

Le Maire, protestolar nedeniyle nakliye ve lojistik şirketlerinin zararının yaklaşık 400 milyon avro olduğuna dikkati çekerek, otel rezervasyonlarında yüzde 15 ile 20 arasında düşüş yaşandığını kaydetti.

Yaklaşık 15 gündür restoranların ciro kaybının yüzde 20 ile 50 arasında olduğuna işaret eden Le Maire, gösteriler nedeniyle Renault ve Peugeot'nun satışlarında da azalma görüldüğünü belirtti.

- Protestolar

Ülke genelinde "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Protestolar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Eylemciler, geçen cumartesi sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanmıştı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Göstericiler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu.

Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees çevresinde zaman zaman çatışma çıkmıştı. Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları atmış ve birçok binaya Macron karşıtı yazılar yazmıştı.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmişti. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.

17 Kasım'dan bu yana gösterilerde çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 20:16
  1. Fransa
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