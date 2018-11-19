Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak, "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız" açıklamasında bulundu.19 Kasım 2018 Pazartesi 23:38
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız" dedi.
Le Drian, Europe 1 radyosunda, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılmasını istediklerini belirten Le Drian, bunun için cinayetin sorumlularının ortaya çıkartılması gerektiğini ifade etti.
Le Drian, bu konuda Almanya ile çalıştıkları bilgisini vererek, "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız." diye konuştu.
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