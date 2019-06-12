Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian resmi ziyarette bulunacak
Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetine icabetle, 13 Haziran 2019 tarihinde resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.12 Haziran 2019 Çarşamba 10:39
Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetine icabetle, 13 Haziran 2019 tarihinde resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada, "Görüşmelerde; Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacaktır" denildi.
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