Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian resmi ziyarette bulunacak Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetine icabetle, 13 Haziran 2019 tarihinde resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetine icabetle, 13 Haziran 2019 tarihinde resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada, "Görüşmelerde; Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacaktır" denildi.

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