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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "(Fransa'nın) Bir üs veya askeri birliğinin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz olmadı. Rum basını yanılıyor"

13 Haziran 2019 Perşembe 13:04
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "(Fransa'nın) Bir üs veya askeri birliğinin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz olmadı. Rum basını yanılıyor"
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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:04
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