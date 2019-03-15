Fransa, DEAŞ mensuplarının çocuklarını ülkeye getirdi Fransa Dışişleri Bakanlığı: - "Fransa, bugün Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda bulunan (DEAŞ mensuplarının) 5 yaş ve altındaki birkaç çocuğunu ülkeye getirdi"

PARİS (AA) - Fransa, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarının 5 yaş ve altındaki birkaç çocuğunu ülkeye getirdi. Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, bugün Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda bulunan (DEAŞ mensuplarının) 5 yaş ve altındaki birkaç çocuğunu ülkeye getirdi." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, bu çocukların adli makamlara teslim edildiği ve yakınlarının bilgilendirildiği belirtildi. Bu kararın savunmasız çocukların durumu nedeniyle alındığı vurgulanan açıklamada, Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a katılan teröristlerin ve savaşçıların ülkelerinde yargılanması gerektiği kaydedildi.

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