Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye'ye meydan okudu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'de petrol arama faaliyetlerine başlayan Oruç Reis'i kastederek faaliyetlerin durdurulmasını yoksa askeri varlıklarımızı artırırız diyerek Türkiye'ye meydan okudu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek taraflı adımlarının gerginliğe neden olduğunu ifade ederek, bu bölgedeki askeri varlıklarını güçlendirmeye karar verdiğini duyurdu.

Macron, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Türkiye'nin petrol arama çalışmalarını sona erdirmesi gerektiği açıklamasında bulundu. Macron ayrıca Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarının geçici olarak artırılacağını belirtti.

Twitter üzerinden açıklama yapan Macron, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'deki durum endişe verici. Türkiye'nin petrol arama konusundaki tek taraflı kararları gerginliğe neden oluyor. Komşu ülkeler ve NATO içindeki müttefikler arasında barışçıl bir diyaloğa izin vermek için bunların sona ermesi gerekir.

Önümüzdeki günlerde, Yunanistan dahil Avrupalı ortaklarla işbirliği yaparak, Doğu Akdeniz'deki Fransız askeri varlığını geçici olarak güçlendirmeye karar verdim."