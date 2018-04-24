Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye çıkışı

Macron, İran ile nükleer müzakerelere ilişkin 'Şu andan itibaren İran'la yeni bir nükleer anlaşma konusunda çalışmak istiyoruz. Orta Doğu bağlamında İran'la yeni müzakerelere Türkiye ile Rusya'nın da katılması gerekir' dedi.

24 Nisan 2018 Salı 21:53
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısına katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'la yeni bir nükleer anlaşma yapılması için ABD ile birlikte çalışmak istediklerini ve bu anlaşma için yapılacak müzakerelere Türkiye ile Rusya'nın da katılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında, İran'la nükleer anlaşma ve Suriye konusunda açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN DA KATILMASI GEREKİR

İran'la nükleer anlaşma konusunda diplomatik yollarla çözüme gidilmesi gerektiğini düşündüklerini anlatan Macron, "Şu andan itibaren İran'la yeni bir (nükleer) anlaşma konusunda çalışmak istiyoruz. Orta Doğu bağlamında İran'la yeni müzakerelere Türkiye ile Rusya'nın da katılması gerekir" ifadelerini kullandı.

İran'la nükleer anlaşmanın çok kötü bir anlaşma olduğunu dile getiren ABD Başkanı Trump ise anlaşmanın kaderiyle ilgili çalışmalara devam ettiklerini ve Fransa ile bu konuda çok verimli görüşmeler yaptıklarını bildirmekle yetindi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 21:53
  1. iran
  2. Türkiye
  3. macron
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erken seçim öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!
    1. Erken seçim öncesinde İYİ Parti'de..
    2. Diriliş Ertuğrul'dan sevenlerine kötü..
    3. Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu..
    4. ABD'de yaşayan Türkler ayaklandı!
    5. İzmir'de beton mikseri 2 işçiyi ezdi
    6. Ali Koç'tan olaylı derbi açıklaması:..
    7. Köpekli saldırganın saldırdığı hamile..
    8. Dev takıma şok! UEFA 3 yıl Avrupa'dan..
    9. İşgalci İsrail'den Kudüs rüşveti!
    10. "Tahrip olmuş bir Karabükspor var"
    11. Zonguldak'ta feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
    12. Kışladaki gıda zehirlenmesi davası..
    13. Pide fiyatlarına zam geldi
    14. Tüm kariyerini bırakarak köyde çilek..
    15. Terör örgütünün teleferiği imha edildi
    16. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e..
    17. Bankadan 7 milyon euro çalanlara 5 yıl..
    18. Muhammed Salah, Cengiz Ünder'i üzüyor
    19. Ankara Kalesi restore edilecek
    20. Yusuf Has Hacip kimdir?
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan ile görüşen Arınç'tan flaş açıklama!
    Erdoğan ile görüşen Arınç'tan flaş açıklama!
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum