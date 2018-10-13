Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Erdoğan çıkışı: Bu konuyu görüşeceğim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransızca Konuşan Ülkeler Birliği Zirvesi için bulunduğu Ermenistan'da, bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Ortadan kaybolan Suudi gazeteci Kaşıkçı hakkında da konuşan Macron, "Tam gerçeğin ortaya çıkması ve olayın aydınlığa kavuşturulmasını bekliyorum. Söylenenler ağır, çok ağır şeyler. Fransa, ısrarla, ilk sonuçları aşırı kaygı verici bu olay hakkında gerçeğin ortaya çıkarılması için her türlü çabanın gösterilmesini arzu ediyor. Olayla ilgili soru işaretleri ortadan kaldırıldıktan sonra bir pozisyon belirleyeceğim" dedi.

"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Olayla ilgili gerçekler ortaya çıktıktan sonra tavrını belirleyeceğini belirten Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşeceğini söyledi.

KAYNAK: AA, REUTERS