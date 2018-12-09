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Fransa Cumhurbaşkanı Macron "sarı yelekliler" ile ilgili açıklama yapacak

09 Aralık 2018 Pazar 23:37
Fransa Cumhurbaşkanı Macron "sarı yelekliler" ile ilgili açıklama yapacak

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın "sarı yelekliler" ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Fransız basınının Elysee Sarayı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Macron yarın akşam "sarı yelekliler"e ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunacak.

Haberlerde, Macron'un konuşmasında "sarı yelekliler"in de talep ettiği yeni kararlar duyurabileceği ifade edildi.

"Sarı yelekliler" bir süredir Macron'dan konuşma yapmasını ve taleplerini yerine getirmesini bekliyor.

Macron'un yarın sabah sendika temsilcileriyle görüşeceği belirtilmişti.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış, ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 23:37
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  2. sarı yelekliler

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