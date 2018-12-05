Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen cumartesi "sarı yelekliler" tarafından düzenlenen gösterilerde ateşe verilen valilik binasını ziyaret etmek için geldiği Puy-en-Velay kentinde protesto edildi.

Ülkenin Puy-en-Velay kentinde, geçen cumartesi düzenlenen gösteriler sırasında ateşe verilen valilik binasında incelemelerde bulunan Macron, buradan makam aracı ile ayrılırken çevredekilerin protestosu ile karşılaştı. Buradakiler "Macron istifa" sloganları attı.

Geçen cumartesi akaryakıt zamlarını protesto eden ve ekonomik koşulların iyileşmesi için eylem yapan "sarı yelekliler" Puy-en-Vay Valilik binasına molotofkokteyli atmıştı. Binada çıkan yangın hasara neden olmuştu.

- Protestolar



Fransa'da, akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi kenti "kaosa" sürüklemişti.



Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu.



Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.











