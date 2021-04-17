Fransa Cumhurbaşkanı Macron Müslümanları hedef gösterdi, o teşkilatın başkanı ölümle tehdit edildi

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Fransa’da Müslümanların tepkisini çeken “Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü’ne” imza atmadığı gerekçesiyle hükümetin hedef tahtasına koyduğu Millî Görüş Fransa İslam Konfederasyonu’na (CIMG) yönelik eleştiriler İslamofobik tehditlere dönüştü.

Macron’un Müslüman toplumu hedef göstermesi sonucunda yaşandı

Son olarak Strasbourg Belediyesi’nin şehirde inşaa edilen diğer ibadethanelere yaptığı gibi CIMG’ye bağlı Eyüp Sultan Camii’nin inşaasına da maddi destek sağlayacağını açıklaması sonrası ülke gündemine yerleşen tartışmalar çığrından çıktı. CIMG Başkanı Fatih Sarıkır ölüm tehditi aldığını açıkladı.

Sarıkır: Ölüm tehdidi içeren mektu aldım

Sarıkır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ölüm tehdidi içeren mektup aldığını ve buna ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. “Son zamanlarda Müslüman topluma yönelik saldırıların artmasından duyduğum büyük kızgınlığımı ve korkumu belirtiyorum” ifadesini kullanan Sarıkır, cami duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazılmasının, camileri kundaklama girişimlerinin, Müslümanlara karşı tehdit ve hakaretlerin arttığını kaydetti. Sarıkır, bu zarar veren durum karşısında kolektif farkındalık çağrısı yaptığını aktardı.







Fatih Sarıkır, ölümle tehdit edildiği mektubunun fotoğrafını paylaştı. Mektupta ölüm tehdidin yanı sıra ‘Fransa’da bulunan veya yurt dışında operasyonda olan’ bir grup askerin, ‘vatanını’ ve ‘Fransız kimliğini’ korumak istediği belirtilerek, “Çok geç olmadan eyleme geçecekler. Böylece maruz kaldığımız korkunç her şey bitecek” ifadesine yer verildi.

CIMG, içerisinde Müslümanları ötekileştiren ifadeler yer alan ‘Fransa İslamı Prensipler Tüzüğünü’ imzalamayı reddetmesi nedeniyle son dönemde hükümetin yoğun eleştirilerine maruz kalıyor.