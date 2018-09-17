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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'işsizim' diyen gence böyle fırça attı

Emmanuel Macron, iş bulamamaktan şikayet eden bir gence, 'Yolun karşısına geçsem size iş bulurum, motivasyonunuz varsa bulursunuz' dedi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 08:06
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'işsizim' diyen gence böyle fırça attı

Fransa’da “Ulusal Miras günü” halkın ziyaretine açılan tarihi yapılardan Elysee Cumhurbaşkanlık Sarayı gün içerisinde ziyaretçi akınına uğradı. Kapıda saatlerce bekleyen ziyaretçilerden bazıları ile görüşen Fransız Cumhurbaşkanı, genç bir vatandaşın iş bulamamaktan yakınmasının üzerine kameralar önünde gence tepki gösterdi.

'YOLUN KARŞISINA GEÇSEM SİZE İŞ BULURUM'

Macron, bahçıvan olduğunu ve her alanda iş arayıp yine de bulamadığını dile getiren gence, “Yolun karşısına geçsem size iş bulurum. Motivasyonunuz varsa otellerde, kafelerde ve inşaatta işçi alımı yapılıyor. Gittiğiniz iki yerin en az birinde eminim ki alım yapıyor” dedi.

Sürekli başvurular yapıp geri dönüş almadığını dile getiren gencin Cumhurbaşkanı ile görüşme videosu Fransızlardan tepki gördü. Şikayetçi genç ile aynı kaderi paylaşan milyonlarca Fransız, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanının cevabından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 08:06
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