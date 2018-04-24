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Fransa Cumhurbaşkanı Macron Amerika'da

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile bir araya geldi. İki lider İran ve Suriye konularını masaya yatıracak.

24 Nisan 2018 Salı 08:18
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Amerika'da

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üç günlük Washington ziyaretine başladı. Macron'a ziyaretinde eşi Brigitte Macron da eşlik ediyor.

Macron çiftini, Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump karşıladı.

Liderler ilk önce Beyaz Saray'ın bahçesinde kısa bir gezinti yaptı. Daha sonra ziyaret anısına bahçeye ağaç diktiler.

İki lider, akşam yemeği için eşleriyle birlikte tarihi Mount Vernon konutuna geçti. 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ziyaretinin en önemli gündem maddesi, İran'ın nükleer programına ilişkin yapılmış anlaşmanın iptal edilmemesini sağlamak.

Suriye'de izlenecek yol haritası ile ABD'nin Çin odaklı olarak başlattığı ticaret savaşı da Trump-Macron görüşmesinin diğer gündem maddeleri.

Fransa Cumhurbaşkanı, Washington'a gitmeden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir görüşme yaptı. İki lider, İran'ın nükleer programına dair yapılan anlaşmaya sadık kalma konusunda hem fikir. 

Fransa Cumhurbaşkanı, ABD'nin ardından Rusya'ya da bir ziyaret gerçekleştirecek. Washington yönetiminin ise Macron'un ardından Almanya Başbakanı Merkel'i ağırlaması bekleniyor.  

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 08:18
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