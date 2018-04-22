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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan sürpriz ABD ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Gündemde İran ile varılan nükleer anlaşma ve Suriye konuları var.

22 Nisan 2018 Pazar 20:50
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan sürpriz ABD ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 23-26 Nisan tarihleri arasında Washington’a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ziyaretinin en büyük hedefi Trump’ı, İran ile uluslararası toplumun 2015’te vardığı Nükleer Anlaşma’yı yırtmaması konusunda ikna etmek.

Trump, İran’ın nükleer çalışmalarının izlenmeye devam edilmesini, özellikle nükleer çalışmaların sona ermesi için anlaşmada öngörülen 2025-2030 tarihlerinin kaldırılmasını istiyor.

Ziyaretin diğer önemli gündem maddeleri ise, ABD'nin AB’ye uygulamak istediği alüminyum ve çelik ithalatına gümrük vergisinin engellenmesi.

Suriye’de bundan sonra izlenecek yol haritası ve ABD ile Fransa ve AB’nin ilişkilerinin sağlamlaştırılması da Macron'un temaslarında gündemde olacak.

Kaynak: TRT Haber
 

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 20:50
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  4. Fransa
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