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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Suriye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "DEAŞ sonrası yeni bir Suriye oluşturmamız gerekiyor ve bu sebepten dolayı ABD'nin Suriye'de kalması önemli" dedi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:15
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Suriye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "DEAŞ sonrası yeni bir Suriye oluşturmamız gerekiyor ve bu sebepten dolayı ABD'nin Suriye'de kalması önemli." dedi.

Macron, ABD'nin başkenti Washington'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi Fox TV'deki programa verdiği mülakatta ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD birliklerini Suriye'den çekmek istemesine ilişkin değerlendirme yaptı.

Macron, "Çok net olacağım. DEAŞ'a karşı verdiğimiz savaşı bitirdiğimiz gün eğer tamamen ayrılırsak, sahayı İran'a, Esed'e ve onun adamlarına bırakmış oluruz ve o zaman yeni bir savaşa hazırlanacaklar. Bu ise teröristlerin yeniden ortaya çıkmasına sebep olacak." şeklinde konuştu.

Macron, ABD ziyareti çerçevesinde pazartesi günü Trump ile görüşecek.

Trump yönetimi, salı günü Macron'un ziyareti sebebiyle ilk defa resmi devlet töreni düzenleyecek. Macron'un çarşamba günü de Kongrede konuşması bekleniyor.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:15
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