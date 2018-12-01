THY- Euroleague
0553 313 94 23

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: "Muhammed bin Selman'a 'hepimiz Kaşıkçı cinayetine ilişkin detayların açığa kavuşturulmasını istiyoruz' dedim"

01 Aralık 2018 Cumartesi 22:18
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: "Muhammed bin Selman'a 'hepimiz Kaşıkçı cinayetine ilişkin detayların açığa kavuşturulmasını istiyoruz' dedim"
Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 22:18
  1. Fransa
  2. Macron
  3. protesto

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Dört yıla yakın süredir derinleşerek devam eden Yemen krizine artık acilen çözüm bulunması gerekiyor."
    1. Erdoğan: "Dört yıla yakın süredir..
    2. Erdoğan: "Fırat'ın batısını olduğu..
    3. Artistik Buz Pateni Uluslararası..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin..
    5. Juventus farklı kazandı
    6. İstanbul polisini harekete geçiren..
    7. Budist aktivistten Çin'e Uygur tepkisi
    8. Maçın ardından
    9. Erdoğan: "Doğu Akdeniz'deki..
    10. Erdoğan:"Rum kesimi, Kıbrıs Türkü'nün..
    11. Emine Erdoğan, Latin Amerika Sanat..
    12. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    13. Kanada, Esed rejiminin kimyasal silah..
    14. "Oyuncu değişiklikleri skoru belirledi"
    15. BBP lideri Destici MGK açıklamalarını..
    16. Avrupa Baharı'nda protestoculara..
    17. G20 Liderler Zirvesi sona erdi
    18. Türk ve Yunan koroları İzmir'de sahne..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    20. ABD'den İran'a "balistik füze..
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher