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Fransa Çevre Bakanı Hulot istifa ettiğini açıkladı

Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot, ekoloji ve çevre konularında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aynı çizgide olmadıklarını belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

28 Ağustos 2018 Salı 11:27
Fransa Çevre Bakanı Hulot istifa ettiğini açıkladı

Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot, RTL radyosuna verdiği demeçte, Macron'a hayran olduğunu ancak ekoloji ve çevre konularında aynı çizgide olmadıkları için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"Hükümetteki görevimle (çevre ve ekoloji konularında) yaşanan sorunların üstesinden gelindiği izlenimi vermek istemiyorum. Artık yalan söylemek istemiyorum." ifadelerini kullanan Hulot, istifa kararını pazartesi akşamı aldığını ve Cumhurbaşkanı Macron ile Başbakan Edouard Philippe'i önceden bilgilendirmediğini kaydetti.

RMC radyosunda katıldığı programda Hulot'nun istifa ettiğini öğrenen Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, istifa kararından üzüntü duyduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 11:27
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