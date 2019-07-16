Fransa Çevre Bakanı François De Rugy, şahsi konuklarına, devlet kasasından dev ıstakozların bulunduğu pahalı yemekler sunduğu iddialarının ardından istifa etti.
Fransa Çevre Bakanı François De Rugy, şahsi konuklarına, devlet kasasından dev ıstakozların bulunduğu pahalı yemekler sunduğu iddialarının ardından istifa etti.16 Temmuz 2019 Salı 15:54
Fransa Çevre Bakanı François De Rugy, şahsi konuklarına, devlet kasasından dev ıstakozların bulunduğu pahalı yemekler sunduğu iddialarının ardından istifa etti.
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