Fransa Bisiklet Turu - Turun açılış etabını, Jumbo Visma takımının Hollandalı sporcusu Mike Teunissen kazandı



İSTANBUL (AA) - Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) açılış etabını, Jumbo Visma takımının Hollandalı sporcusu Mike Teunissen kazandı. Bu yıl 106'ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Belçika'nın başkenti Brüksel'deki 194,5 kilometrelik ilk etabında, 26 yaşındaki Mike Teunissen 4 saat 22 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Teunissen, vatandaşı Erik Breukink'in ardından 1989 yılından bu yana turda sarı mayoyu giyen ilk Hollandalı isim oldu. İlk etabı Bora-Hansgrohe takımından Slovak Peter Sagan ikinci, Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan üçüncü sırada bitirdi. İki yıldır açılış etabını ikinci sırada tamamlayan 29 yaşındaki Sagan, turda toplam 22. etap ikinciliğini elde etti ve bu alanda Alman Erik Zabel'i yakaladı. Organizasyon, yarın başkent Brüksel'deki Kraliyet Sarayı ile Atomium arasında zamana karşı takım yarışıyla devam edecek. Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.



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