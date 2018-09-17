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Fransa bin 800 öğretmeni işten çıkarıyor

Fransa’da ekonomik nedenlerle memur sayısını azaltmaya karar veren hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan bin 800 kişiyi işten çıkardı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:55
Fransa bin 800 öğretmeni işten çıkarıyor

Fransa’da devletin cari açığının azaltılması için işten çıkarmalarla ekonomiyi düzeltmeyi hedefleyen hükumet, Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenleri ve idari memurları etkileyen bir karar aldı.

Yaklaşık 12 milyon öğrenciye hizmet veren 1 milyon memurlu Milli Eğitim Bakanlığından, bin 800 kişiyi işten çıkaracağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, "Bu karar tüm Fransızların yararına, Fransız Devletinin cari açığının azaltılmasını hedefliyoruz" dedi.

Ortaokul ve Lise düzeyindeki çalışanları etkileyeceği öğrenilen işten çıkarılmaların 400’ünün idari birimleri hedef aldığı bildirildi.

MAAŞLARA ZAM YOK

Öğretmenlik mesleğinin eskisi kadar çekici gelmediğini dile getiren Bakan Blanquer, yapılan yeni tasarruf sayesinde öğretmen maaşlarına zam yapılacağını da duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanlığı süresince 120 bin memuru işten çıkarmayı hedeflediğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 11:55
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