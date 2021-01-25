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Korona Virüs Fransa Bilim Konseyi Başkanı: 'Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi'
Korona Virüs

Fransa Bilim Konseyi Başkanı: 'Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi'

Fransa Bilim Konseyi Başkanı Jean François Delfraissy, Fransa'da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında tekrardan sokağa çıkma yasağının uygulanabileceğini belirterek, “Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 09:54:00 -
Fransa Bilim Konseyi Başkanı: 'Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi'

Korona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonları dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Fransa Bilim Konseyi Başkanı Jean François Delfraissy, Covid-19 mutasyonları hakkında bir Fransız televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Durumu tamamen değiştiriyor, Covid-19 aşısının etkisini azaltıyor” ifadelerini kullandı.
Konsey Başkanı Delfraissy, Covid-19'un mutasyonlarının özellikle başkent Paris'te olmak üzere ülke genelinde artmaya devam ettiğinin altını çizdi. Virüsün Güney Afrika mutasyonunun, Covid-19 aşısının etkinliğini yaklaşık yüzde 40 oranında azaltabildiğini belirten Delfraissy, son haftalarda birkaç yeni mutasyonun daha Fransa'ya girişinin durumları değiştirdiğini ifade etti.

Delfraissy, “Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Çeşitli şekillerde ortaya çıkıyorlar ve daha yüksek bulaşma faktörlerine sahipler. Daha hızlı yayılıyorlar” dedi.

Bulaşmaların yaklaşık yüzde 2'sinin mutasyona uğramış virüs olduğunun tespit edildiğini dile getiren Delfraissy, “Araştırmalarımız, mutasyona uğrayan virüsü taşıyan vaka sayısının çok daha yüksek olduğu yönünde. İngiliz virüsünün, Paris kenti de dahil olmak üzere bazı bölgelerde bulaşma oranının yüzde 9'unu oluşturduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Konseyi Başkanı, tekrar karantinaya girme kararının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerek, "Muhtemelen kontrol altına alınmaya çalışılacak. Tekrar sokağa çıkma yasağı uygulanacak" dedi.

Aynı zamanda Fransa'da aşılama konusuna değinen Delfraissy, Covid-19 mutasyonlarının ortaya çıkmasının Fransa'da uygulanan aşı stratejilerini de değiştirebileceğini vurguladı. Delfraissy, İngiliz mutasyonunun aşıya duyarlı olduğunu belirterek, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarının aşılamalara karşı direncinin daha güçlü olduğunu ve aşının etkisini yüzde 40 azaltabildiğini ifade etti.

Öte yandan Fransa'da toplam vaka sayısı 3 milyon 53 bin 617'ye, toplam can kaybı ise 73 bin 49'a yükseldi.

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