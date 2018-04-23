Fransa Başkonsolosluğuna saldırı

Yunan Rouvikonas grubu, Pazar günü Fransa’nın Suriye’ye operasyon düzenleyen ABD öncülüğündeki koalisyona katılımını protesto etmek için Fransa’nın Atina Başkonsolosluğuna kırmızı boya topu fırlattı.

Yunan Kathimerini gazetesine göre, saldırıya katılanların en az biri gözaltına alındı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı ve faillerin arandığını açıkladı.