0553 313 94 23

Fransa Başbakanı Philippe'den "tesettür mayo" açıklaması

Fransa Başbakanı Edouard Philippe:- "Belediyelerin havuzlarında uyulması gereken kurallar var. Hiçbir dini inanç bu kuralların uyulmasını engelleyemez"

29 Haziran 2019 Cumartesi 04:26
Fransa Başbakanı Philippe'den "tesettür mayo" açıklaması

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Grenoble kentinde Müslüman kadınların uygulanan yasağı protesto için belediyenin havuzuna tesettür mayo ile girmesine ilişkin, havuzlarda uyulması gereken kurallar olduğunu ve hiçbir dinin bu kurallara riayet etmeyi engellemeyeceğini savundu.

Philippe, sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında ülkenin güneyindeki Grenoble kentinde, Müslüman kadınların, uygulanan yasağı protesto etmek için belediyenin havuzuna tesettür mayo ile girmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Belediyelerin havuzlarında uyulması gereken kurallar var. Hiçbir dini inanç bu kurallara uyulmasını engelleyemez. Bu kurallar konusunda taviz verilmemeli." ifadelerini kullanan Philippe, bu kuralların herhangi bir dini hedef almadığını ve herkese eşitliği sağladığını savundu.

Grenoble'da birkaç gün önce, yaklaşık 10 Müslüman kadın, kadın hakları alanında çalışmalar yürüten "Alliance Citoyenne" kuruluşunun çağrısıyla tesettür mayo yasağını protesto etmek için tesettür mayo ile belediyeye ait havuzda yüzmüştü. Havuzdaki birçok kişinin tesettür mayolu kadınlara destek verdiği belirtilmişti.

Havuz görevlilerinin kadınları yasak konusunda uyardığı ve polisi çağırdığı aktarılırken polisin tesettür mayo ile yüzen kadınların her birine 35 avro para cezası kestiği bildirilmişti.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden milletvekili Eric Ciotti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Burkininin kadınların ve erkeklerin eşit olduğu Fransa'da yeri yok. İslamcı aktivistlere Grenoble ve Fransa'nın her yerinde bunu yapmalarına izin vermek cumhuriyete karşı çıkmaktır. Bunu asla kabul etmem." ifadelerini kullanmıştı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinden yapılan yazılı açıklamada da Müslüman kadınların tesettür mayo giyerek havuzda yüzmesinin "İslamcı bir provokasyon" olduğu savunulmuştu.

Fransa'da "burkini" olarak anılan tesettür mayoya ilk yasak, Cannes Belediyesi tarafından plajlarda uygulanmıştı.

Ülkenin güneyindeki bazı belediyelerin de yine bu yönde karar alması üzerine Müslüman sivil toplum örgütleri davayı Danıştaya taşımıştı.

Danıştay, 26 Ağustos 2016'da plajlarda tesettür mayoya yasak getirilemeyeceğine hükmetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 04:26
  1. Fransa
  2. Fransa Başbakanı Edouard Philippe
  3. tesettür mayo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa Başbakanı Philippe'den "tesettür mayo" açıklaması
    1. Fransa Başbakanı Philippe'den..
    2. Trump, G-20'de MBS ile görüştü
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    4. ABD, Katar'a F-22 Raptor uçağı..
    5. G20 OsakaZirvesi
    6. Trump’tan Kim’e sınırda görüşme teklifi
    7. Putin halefiyle ilgili soruya cevap..
    8. 300 bin lira rüşvet isteyen öğretim..
    9. Charlottesville saldırganı ömür boyu..
    10. 2019 Afrika Uluslar Kupası
    11. Darbeci Hafter grubundan Türkiye'ye..
    12. Askerden önce son konserlerini verdiler
    13. Muğla'da cinayet
    14. Merkez Bankası’ndan kredi kartı faiz..
    15. Kayseri'de trafik kazası: 4 ölü, 1..
    16. Hatay’da Hint keneviri operasyonu
    17. Jandarma huzur uygulamasında 35 şahıs..
    18. Şanlıurfa'da patlayıcı madde ele..
    19. Valilikten Ceylanpınar’daki terör..
    20. Hatay'da silahlı kavga: 1 yaralı
    21. Akdamar Adası’nda çok dilli konser
    22. Putin ve May'in G20'deki görüşmesi
    23. Polislerin "özel çocukları" konser verdi
    24. 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An"..
    25. Köyden topladıkları mantarı yiyen 6..
    26. Kadın çiftçiler yarışıyor bilgi ve..
    27. Bayburt’ta bedelli askerlerin yemin..
    28. Konyaspor, oyuncu Alper Uludağ ile..
    29. Yürüyüş yaparken nelere dikkat edilmeli?
    30. Koalisyon güçlerinden Taiz'e hava..
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...
    Tepkiler çığ gibi çoğalınca açıklama yaptı... Ahlaksız Metin Uca’dan pişkin savunma!
    Tepkiler çığ gibi çoğalınca açıklama yaptı... Ahlaksız Metin Uca’dan pişkin savunma!

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Ertuğrul Günay, 'Toplantılara katılıyorum' deyip açıkladı! İşte Babacan'ın yeni partideki görevi
    Ertuğrul Günay, 'Toplantılara katılıyorum' deyip açıkladı! İşte Babacan'ın yeni partideki görevi
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık