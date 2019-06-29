Fransa Başbakanı Philippe'den "tesettür mayo" açıklaması

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Grenoble kentinde Müslüman kadınların uygulanan yasağı protesto için belediyenin havuzuna tesettür mayo ile girmesine ilişkin, havuzlarda uyulması gereken kurallar olduğunu ve hiçbir dinin bu kurallara riayet etmeyi engellemeyeceğini savundu.



Philippe, sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında ülkenin güneyindeki Grenoble kentinde, Müslüman kadınların, uygulanan yasağı protesto etmek için belediyenin havuzuna tesettür mayo ile girmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



"Belediyelerin havuzlarında uyulması gereken kurallar var. Hiçbir dini inanç bu kurallara uyulmasını engelleyemez. Bu kurallar konusunda taviz verilmemeli." ifadelerini kullanan Philippe, bu kuralların herhangi bir dini hedef almadığını ve herkese eşitliği sağladığını savundu.

Grenoble'da birkaç gün önce, yaklaşık 10 Müslüman kadın, kadın hakları alanında çalışmalar yürüten "Alliance Citoyenne" kuruluşunun çağrısıyla tesettür mayo yasağını protesto etmek için tesettür mayo ile belediyeye ait havuzda yüzmüştü. Havuzdaki birçok kişinin tesettür mayolu kadınlara destek verdiği belirtilmişti.



Havuz görevlilerinin kadınları yasak konusunda uyardığı ve polisi çağırdığı aktarılırken polisin tesettür mayo ile yüzen kadınların her birine 35 avro para cezası kestiği bildirilmişti.



Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden milletvekili Eric Ciotti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Burkininin kadınların ve erkeklerin eşit olduğu Fransa'da yeri yok. İslamcı aktivistlere Grenoble ve Fransa'nın her yerinde bunu yapmalarına izin vermek cumhuriyete karşı çıkmaktır. Bunu asla kabul etmem." ifadelerini kullanmıştı.



Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinden yapılan yazılı açıklamada da Müslüman kadınların tesettür mayo giyerek havuzda yüzmesinin "İslamcı bir provokasyon" olduğu savunulmuştu.



Fransa'da "burkini" olarak anılan tesettür mayoya ilk yasak, Cannes Belediyesi tarafından plajlarda uygulanmıştı.



Ülkenin güneyindeki bazı belediyelerin de yine bu yönde karar alması üzerine Müslüman sivil toplum örgütleri davayı Danıştaya taşımıştı.



Danıştay, 26 Ağustos 2016'da plajlarda tesettür mayoya yasak getirilemeyeceğine hükmetmişti.

