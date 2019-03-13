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Fransa, anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor

Elysee Sarayı açıklaması: - "Paris (İngiltere'nin AB'den ayrılacağı) 29 Mart'ta hazır olmak için Avrupalı ortaklarıyla anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlıklarına devam ediyor"- "Paris, İngiltere'nin güvenilir ve alternatif bir stratejisi olmadan Brexit tarihinin ertelenmesini hiçbir koşulda kabul edemez"

13 Mart 2019 Çarşamba 01:07
Fransa, anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor

PARİS (AA) - Fransa, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesinin ardından İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılacağı 29 Mart'ta hazır olmak için Avrupalı ortaklarıyla anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlıklarına devam ettiğini açıkladı.

Elysee Sarayı, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

"(Brexit) Çıkmazının çözümü ancak Londra'da bulunabilir." ifadeleri kullanılan açıklamada, Fransa'nın İngiliz parlamentosunda yapılan oylamanın sonucundan üzüntü duyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Paris, İngiltere'nin güvenilir ve alternatif bir stratejisi olmadan Brexit tarihinin ertelenmesini hiçbir koşulda kabul edemez." denildi.

Avrupa Birliği'nden ifade edildiği gibi Brexit anlaşmasının tekrar müzakere edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "İngiltere müzakere süresinin uzatılmasını talep ederse bunu görüşürüz ve oy birliğiyle karar veririz. "Paris (İngiltere'nin AB'den ayrılacağı) 29 Mart'ta hazır olmak için Avrupalı ortaklarıyla anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlıklarına devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

- Oylama

İngiliz parlamentosu, hükümetin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının revize edilmiş halini de reddetti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, içerdiği Kuzey İrlanda sınırına ilişkin ''tedbir maddesi'' nedeniyle tepki çeken anlaşmanın metnini değiştirmeyi başaramamış ancak maddenin kullanım koşullarına ''açıklık getiren'' bir ortak belge üzerinde AB ile uzlaşmıştı.

May, belgeyle İngiltere'nin ''tedbir maddesi''ne ''yasal bağlayıcılığı olan'' tahditler getirdiğini iddia ediyordu.

İngiliz parlamentosu yarın ''anlaşmasız ayrılık'', perşembe günü de ''Brexit tarihinin ertelenmesi'' seçeneklerini oylayacak.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 01:07
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