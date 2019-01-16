0553 313 94 23

Fransa anlaşmasız Brexit ihtimaline hazırlanıyor

Fransa, İngiltere parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetmesinin ardından, anlaşmasız ayrılık ihtimaline karşı hazırlıklarını hızlandırdı

16 Ocak 2019 Çarşamba 20:22
Fransa anlaşmasız Brexit ihtimaline hazırlanıyor

PARİS (AA) - Fransa'nın, İngiltere parlamentosunun hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasını reddetmesinin ardından, anlaşmasız Brexit ihtimaline karşı hazırlıklarını hızlandırdığı bildirildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmesinin ardından, anlaşmasız Brexit ihtimalinin artık yüksek olduğu vurgulandı.

Anlaşmasız ayrılık senaryosunun gerçekleşmesi halinde bunun İngiltere için olumsuz, Fransa ve Avrupa için kötü sonuç doğuracağı belirtilen açıklamada, Fransa'nın anlaşmasız Brexit ihtimaline karşı hazırlıklarını hızlandırdığı bilgisine yer verildi.

- Brexit ile ilgili yasa tasarısı

Fransa Ulusal Meclisinde bu hafta sonuna kadar Brexit ile ilgili yasa tasarısının oylanması bekleniyor. Tasarının anlaşmasız ayrılık ihtimaline karşı alınacak önlemleri içerdiği belirtildi.

Tasarıya göre, İngiltere'den alınan diploma ve sertifikalar İngiltere AB'den ayrıldığı tarihten itibaren 5 yıl daha geçerli olacak.

Tasarıda ayrıca Fransa'da iş yapan İngiliz şirketlerinin faaliyetlerine devam edebileceği vurgulanacak.

Bu arada, Fransız İşverenler Örgütü MEDEF'in Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fransız şirketlerine kendilerini en kötü senaryoya hazırlamaları konusunda çağrıda bulundu.

MEDEF'in verilerine göre, 30 bin Fransız şirket İngiltere'ye ihracat yapıyor.

Fransa'nın AB Bakanı Nathalie Loiseau, İngiltere parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetmesinin çok üzücü olduğunu belirterek, "Çok iyi ve tek mümkün anlaşma." ifadesini kullanmıştı.

Loiseau, "İngiltere'nin AB'ye yakın olacak şekilde uygun bir şekilde ayrılmasını istiyorsak, bu anlaşma ile olacak. Diğer opsiyonlar, ya anlaşma yok, ya da Brexit yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşması, 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 20:22
  1. Brexit
  2. Fransa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arda Turan, sahaya çıktığına pişman oldu
    1. Arda Turan, sahaya çıktığına pişman oldu
    2. Kırşehir’de yarın okullar tatil mi?..
    3. Düzce'de evlerden hırsızlık iddiası
    4. Malezya'dan İsrail'e şok! Ülkeye sokmadı
    5. Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    6. Nevşehir’de yarın okullar tatil mi?..
    7. Mahsur kalan 8 kişi evlerine ulaştırıldı
    8. Bitkiye zarar veren "potyvirüs"e karşı..
    9. Macri-Bolsonaro ortak basın toplantısı
    10. Fransa anlaşmasız Brexit ihtimaline..
    11. Muğla'da 2 üniversiteli uyuşturucudan..
    12. Azerbaycan ve Ermenistan arasında..
    13. Bağdat’taki Türkmen okulunda Türkçe..
    14. Bakan Ersoy, Müzede Selfie Günü'ne..
    15. Diyaliz hastaları paletli ambulansla..
    16. AB'den ithal çelik önlemi
    17. Esed Rejimi'nin YPG aşkı filizlendi:..
    18. Barbaros Hayrettin Paşa gemisi KKTC..
    19. Trafoda akıma kapılan şüpheli öldü
    20. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?