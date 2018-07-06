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Fransa Anayasa Mahkemesi'nden sığınmacılar lehine karar

Fransa Anayasa Mahkemesi, sığınmacıları kaçak yollarla sınırdan geçirdiği için 4 ay hapis cezasına çarptırılan Fransız çiftçi Cedric Herrou'nun "dayanışma" prensibi gereğince yargılanamayacağına karar verdi.

06 Temmuz 2018 Cuma 16:46
Fransa Anayasa Mahkemesi'nden sığınmacılar lehine karar

Fransa Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre, sığınmacıları sınırdan kaçak yollarla geçirdiği için 4 ay hapis cezasına çarptırılan Herrou, dayanışma prensibi gereğince yasa dışı göçmenlere yardım ettiği gerekçesiyle yargılanamayacak.

Bu karar ile mahkeme, 1789'dan bu yana ilk kez "dayanışma" prensibini gözeterek bir karar verdi.

Fransız çiftçi Herrou ise gazetecilere yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesinin kararının, ülkenin milliyetçi ve aşırı sağcıların tekelinde olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Anayasa Mahkemesinin kararında belirtilen hususları uzun süredir dile getirdiğini belirten Herrou, "Bir polisin yaptığının aksine ırkına, ten rengine ve hukuki statüsüne bakmadan birine yardım edebilmek rahatlatıcı bir şey. Makamlar kişinin durumuna değil kanunlara bakıyor. Yanınızda zor durumda olan biri olduğu zaman yardım ederiz, bu kadar. Bu dayanışmadır." ifadelerini kullandı.

SIĞINMACILARLA BİRLİKTE YÜRÜMÜŞTÜ

Herrou, mayıs ayında düzenlenen 71'inci Cannes Film Festivali'ne sığınmacılarla birlikte kırmızı halıda yürümüştü.

Sığınmacılar için Fransa'dan İtalya'ya ana geçiş noktasında bulunan Roya Vadisi'nde oturan 38 yaşındaki Herrou'nun sığınmacıların bölgeden geçişlerine ve Fransa'da barınmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle açılan dava ülke kamuyounda büyük yankı uyandırmıştı.

Sığınmacıların sınırdan geçmesine yardım eden ve 50 kadar Eritreliyi devlet demiryollarına ait eski bir binaya yerleştirerek yasaları ihlal etmek suçundan yargılanan Herrou, savcının suçlamalarını kabul etmiş ve "Evet mültecilere yardım ettim çünkü o insanların problemi vardı. Evet yaptım çünkü yardım etmem gerekiyordu. İnsanlar otoyol üzerinde ölüyordu. Acı çeken aileler vardı. Sınırları yerleştiren fakat sonuçlarıyla uğraşmayan bir devlet var." şeklinde konuşarak dikkatleri çekmişti.

Herrou hakkında Fransız kanunlarındaki "dayanışma kabahati" suçundan çok sayıda dava açılırken, geçen yaz hakkında 4 ay hapis cezası verilmişti. Şubat ayında ise mahkeme, sığınmacılara yasa dışı yardım ettiği gerekçesiyle Herrou'yu 3 bin avro para cezasına çarptırmıştı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 16:46
  1. Fransa'daki sığınmacılar
  2. Cedric Herrou

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