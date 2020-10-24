Fransa, 41 bin vaka ile yeni rekor kırdı

Fransa Başbakanı Jean Castex, “İkinci dalga geldi” diyerek, daha önce sadece Paris, Lyon, Marsilya gibi büyük şehirlerde uygulanan gece sokağa çıkma yasağını yaygınlaştırarak 38 bölgeye yaydı. Yasak da en az 6 hafta sürecek.



Bu kapsamda 67 milyon nüfuslu Fransa’da yaklaşık 46 milyon kişi, akşam saat 9 ile sabah 6 arasında zaruri bir gerekçe olmadıkça dışarı çıkamayacak. Uygulama, yeni eklenen bölgelerde bugünden itibaren geçerli olacak. Diğer yandan son 24 saatte 41 bin 622 yeni vakanın tespit edildiği ülke, Avrupa’da yeni günlük vaka sayısı rekorunu kırdı. Daha önce hiçbir Avrupa ülkesinde 40 binden fazla günlük yeni vak’a görülmemişti.

Almanya’da ise yeni vaka sayısı 12 bin 519’la yeni bir rekor kırdı.