Fransa 28 Ezidi kadını ülkeye kabul etti

PARİS (AA) - Fransa'nın çocuklarıyla beraber 28 Ezidi kadını sığınmacı olarak ülkeye kabul ettiği belirtildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çocuklarıyla birlikte ülkeye kabul edilen, DEAŞ'ın mağdur ettiği 28 Ezidi kadının ve uçakla Toulouse'a geldiği belirtildi. Bu kişilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yüz Ezidi ailenin ülkeye kabul edeceğine dair 2018 yılında ​Nobel Barış Ödülünü kazanan Nadia ​Murad'a verdiği taahhüt kapsamında Fransa'ya getirildiği ifade edildi. Fransa'nın Ortadoğu'da dini ve etnik şiddet kurbanı kişilerin ülkeye girişlerinde kolaylık sağlamak istediği belirtildi.

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