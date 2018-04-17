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Fransa 2001'de Esed'e vermişti... Pişman oldu!

Fransa Beşar Esed’e 2001 senesinde verdiği en yüksek dereceli "Büyük Haç Şeref Nişanı"nı geri çekme işlemi başlattı.

17 Nisan 2018 Salı 13:01
Fransa 2001'de Esed'e vermişti... Pişman oldu!

Elysee Sarayı, Babası Hafız Esad’ın yerini almasının hemen ardından 2001 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından Beşar Esad’a verilen "Büyük Haç Şeref Nişanı"nı geri çekilme işleminin başlatıldığını duyurdu.

NİŞANI GERİ ALINAN İSİMLER

Fransa daha önce de tecavüz ile suçlanan Amerikalı film prodüktörü Harwey Weinstein’ın Şeref Nişanı'nı geri almıştı.

Öte yandan nişanı geri alınan diğer isimler arasında Amerikalı bisikletçi Lance Amstrong ve İngiliz modacı John Galliano da var.

ÜLKENİN EN PRESTİJLİ NİŞANI

Napoleon Bonaparte tarafından 1802 yılında oluşturulan ve Fransa’nın en prestijli nişanı sayılan Légion d’Honneur beş ayrı dereceye sahip. En yükseği olan Büyük Şeref Haç Nişanı sonrasında sırayla Büyük-Subay Nişanı, Komutan Nişanı, Subay Nişanı ve en düşüğü olan Şövalye Nişanı geliyor.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 13:01
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