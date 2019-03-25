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Frankfurt’ta 68 uçuş ertelendi

Alman Hava Trafik Kontrol Sistemindeki (DFS) yazılımlarda meydana gelen sorun çözülemedi, Frankfurt Havaalanı’nda 68 uçuş iptal edildi.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
Frankfurt’ta 68 uçuş ertelendi

Alman Hava Trafik Kontrol Sistemindeki (DFS) yazılımlarda meydana gelen sorun çözülemedi, Frankfurt Havaalanı’nda 68 uçuş iptal edildi. Sorunun Perşembe gününe kadar devam edeceği ve Türkiye uçuşlarının da ertelenebileceği belirtildi.


Alman Hava Trafik Kontrol Sistemindeki (DFS) yazılımlarda meydana gelen bir sorun nedeniyle, Frankfurt Havaalanı’nda uçuşlar aksamaya devam ediyor. Şimdiye kadar yaklaşık 4 bin 500 yolcu mağdur oldu. Hava trafiğinde kullanılan yazılımdaki sorun nedeniyle bugün bin 400 uçuşun 68’i iptal edildi. Yetkililer, hava trafiğini tehlikeye atmamak için Perşembe gününe kadar uçuşların aksayacağını duyurdu. Söz konusu yazılım sorununun geniş bir alanda etkili olduğu ve ikinci bir duyuruya kadar uçuşların yüzde 75 oranıyla sınırlı olacağı ifade edildi.



Türkiye uçuşları da etkilenecek


Yazılım hatasının Şubat ayında bir güncelleme sonrası meydana geldiği tespit edildi. Söz konusu yazılım, uçuşla ilgili verileri, uçak tipi, rota ve beklenen uçuş süresi gibi bilgileri kapsıyor. DFS’nin Münih, Bremen ve Karlsruhe’deki diğer kontrol merkezleri durumdan etkilenmiyor. Frankfurt Havaalanı’ndan Türkiye’ye yapılacak uçuşların da sorundan etkilenmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
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