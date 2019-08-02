Frankfurt merkez tren istasyonunda operasyon
Banka soyma girişiminde bulunduğundan şüphelenilen 3 kişiyi yakalamak için tren istasyonu geçici süreliğine kapatıldı02 Ağustos 2019 Cuma 18:36
KÖLN (AA) - Almanya'nın Frankfurt kentindeki merkez tren istasyonu, polis tarafından banka soyma girişiminde bulunan 3 şüpheliyi yakalamak için düzenlenen operasyon nedeniyle kapatıldı.
Yerel medyada yer alan haberlerde, bir bankayı soyma girişiminde bulunduklarından şüphelenilen 3 kişinin tren istasyonuna kaçtığı belirtildi.
Polisin helikopter desteğiyle kaçan şahısların peşine düştüğü ve yakaladığı kaydedildi.
Merkez tren istasyonunun geçici süre kapatılması sebebiyle, tren seferlerinde aksama ve yolcular arasında kaos yaşandı.
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