Frankfurt merkez tren istasyonunda operasyon Banka soyma girişiminde bulunduğundan şüphelenilen 3 kişiyi yakalamak için tren istasyonu geçici süreliğine kapatıldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Frankfurt kentindeki merkez tren istasyonu, polis tarafından banka soyma girişiminde bulunan 3 şüpheliyi yakalamak için düzenlenen operasyon nedeniyle kapatıldı. Yerel medyada yer alan haberlerde, bir bankayı soyma girişiminde bulunduklarından şüphelenilen 3 kişinin tren istasyonuna kaçtığı belirtildi. Polisin helikopter desteğiyle kaçan şahısların peşine düştüğü ve yakaladığı kaydedildi. Merkez tren istasyonunun geçici süre kapatılması sebebiyle, tren seferlerinde aksama ve yolcular arasında kaos yaşandı.



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