Frankfurt Gaziantep Derneği’nden anlamlı yardım

Almanya merkezli Frankfurt Gaziantep Derneği, 60 yardıma muhtaç kız çocuğuna giyim yardımı yaptı.

Düzenlediği etkinlik ve bağışların gelirlerini sosyal sorumluluk çerçevesinde dağıtmaya devam eden Almanya merkezli Frankfurt Gaziantep Derneği, Gaziantep’te yardıma muhtaç ilkokul öğrencisi 60 kız çocuğuna giyim yardımında bulundu. Gaziantep’te düzenlenen toplantıyla çocuklara giyim yardımında bulunan dernek çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Frankfurt Gaziantep Derneği Başkanı Ökkeş Toy, çocuklara dokunup birlik, beraberlik ve dayanışmanın inceliğini sergilemek istediklerini belirterek, “Almanya’da geçen yıl 13. Frankfurt Gaziantep kültür dayanışma gecesi yaptık. Orada toplanılan geliri de her yıl yaptığımız gibi Gaziantep’e getirdik. Bundan önceki yıllarda işitme engelli çocuklarımıza işitme cihazı almıştık. Bugünde 60 kız çocuğumuza tam Ramazan üzeri hediyeleri hediyeler aldık. Bize desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımıza dokunup birlik, beraberlik, dayanışmanın inceliğini sergilemek istiyoruz. Bugün biz Gaziantep’te Gaziantepli çocuklarımız için varız. Avrupa’da da Gaziantepli çocuklar var onların da bu kültürü yaşamasını istiyoruz” diye konuştu.

Çocuklar için söylenen şarkıların ardından çocuklara hediye paketleri verildi.