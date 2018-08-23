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Frankfurt bitiyor! Almanlar da Türkiye'yi tercih ediyor

Henüz 3. Havalimanı'nın açılışı gerçekleşmemişken Almanlar şimdiden Orta Doğu, Afrika, Asya gibi kıtalara ulaşmak için İstanbul'u transit geçiş yeri olarak kullanmaya başladı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 21:36
Frankfurt bitiyor! Almanlar da Türkiye'yi tercih ediyor

Alman havaalanlarından Türkiye'ye uçan yolcu sayısı 2018 yılının ilk yarısında yaklaşık yüzde 20'lik artış gösterdi. Altı aylık dönemde Türkiye'ye iki buçuk milyon yolcu taşındı.

DAHA DA YÜKSELECEK

Yılın ikinci yarısında bu artış oranının daha da yükselmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN TRANSİT GEÇİŞ

Almanlar, bu uçuşları sadece Türkiye'ye gelmek için yapmıyor. Aynı zamanda buradaki havalimanlarından Afrika, Orta Doğu ve Asya'ya açılıyorlar.

İstanbul'da açılışı için geri sayım yapılan 3. Havalimanı'nın ardından Frankfurt Havalimanı değer kaybedecek.

TÜRKİYE BEŞİNCİ DESTİNASYON

DW'nin Alman Federal İstatistik Dairesi verilerine dayandırdığı haberine göre Alman havaalanlarından Türkiye'ye 2017 yılının ilk yarısında üç milyon 100 bin yolcu giderken 2018'in ilk altı ayında bu sayı iki milyon 507 bine yükseldi. Böylece Türkiye, ülke bazında Alman havaalanlarından en fazla yolcunun taşındığı beşinci destinasyon oldu.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 21:36
  1. İstanbul
  2. almanya
  3. frankfurt havalimanı
  4. Yeni Havalimanı
  5. Alman havaalanları

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