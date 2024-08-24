Frank Hoogerbeets'ten deprem uyarısı: ''Yine Türkiye'yi vuracak'' Diyerek tehlikeli bölgeyi açıkladı

Haberler.com'un geçtiği habere göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri 3 gün öncesinden bildiği ortaya çıkan Frank Hoogerbeets'ten Türkiye için yeni bir tahminde bulundu.

BU KEZ İÇ ANADOLU BÖLGESİ İÇİN UYARDI

"Deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Hoogerbeets'in şirketi Solar System Geometry Survey (SSGEOS) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bu sefer İç Anadolu Bölgesi için uyardı. Paylaşımda, 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası önümüzdeki günlerde İç Anadolu'da daha güçlü bir artçı sarsıntı meydana gelebileceği belirtildi.

MART AYININ İLK HAFTASINI İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan Hoogerbeets, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada da mart ayının ilk haftasına dikkat çekerek yeni bir deprem olabileceğini iddia etmişti. Söz konusu dönemde, Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin yakınlaşacağını söyleyen Hoogerbeets, bunun büyük depremlere neden olabileceğini savunarak, "Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2'sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak. Ayın 2'sinde 9 saat içerisinde Dünya'yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak.

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Bu kritik olacak. Mart ayının bu ilk haftasında büyüklüğü 6'nın çok üzerinde olan birden fazla sismik olay olabilir. Bilmenin bir yolu yok. Yine 7'nin çok üzerinde, 8'in çok üzerinde bir sismik olay olabilir." demişti.

Kahramanmaraş merkezli depremleri önceden tahmin ettiğini iddia eden ve "Deprem Kahini" lakabıyla bilinen Frank Hoogerbeets, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı tutmayan tahminleri nedeniyle de sıkça eleştiriliyor.. Bu eleştirilerin ardından Hoogerbeets'in itibarı iyiden iyiye sarsılmış durumda ve birçok kişi tarafından "sahtekar" olarak nitelendiriliyor.