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Frank Hoogerbeets uyardı! ‘Mart’ın ilk haftası büyük bir deprem olacak’

Dünyaca ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets’ten Türkiye'de yaşanması muhtemel olan büyük depreme ilişkin uyarı geldi.

20 Ekim 2019 Pazar 16:02
Frank Hoogerbeets uyardı! ‘Mart’ın ilk haftası büyük bir deprem olacak’

Dünyaca ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets’ten Türkiye'de yaşanması muhtemel olan depremler ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Son dönemde Türkiye ve çevresinde art arda depremler yaşanıyor. Yaşanan bu depremler vatandaşları tedirgin ederken, bugün Van’da 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Akıllara ise dün dünyaca ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'in A Haber'e yaptığı açıklamalar geldi. Kuzey Anadolu fayı ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili uyarılarda bulunan tahminci, korkutan deprem ile ilgili tarih de vermişti.

Bugün Van'ın Muradiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu sarsıntı paniğe neden olurken, deprem araştırmaları da hızla devam ediyor. Öte yandan dünyaca ünlü deprem kâhini Frank Hoogerbeets dün yaptığı açıklamada çarpıcı uyarılarda bulunmuştu. Deprem kahini, Anadolu fayı ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Korkutan uyarılarda bulunan Hoogerbeets Mart'ın ilk haftasında deprem olacağını söyledi. İşte detaylar…

Mart'ın ilk haftası…

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets AHaber'e yaptığı açıklamalarda çarpıcı uyarılarda bulundu. Frank Hoogerbeets beklenen deprem ile ilgili tarih verdi…

İstanbul depreminin ardından türkçe paylaşımda bulunmuştu!

Hatırlanacağı üzere Silivri'de yaşanan 5.8 büyüklüğünde deprem İstanbulluları büyük paniğe sürüklemiş ve Türkiye'den binlerce kullanıcı ünlü deprem kâhinini soru yağmuruna tutmuştu. Hoogerbeets ise Türkçe tweet atarak açıklamalarda bulunmuştu.

Frank Hoogerbeets, kullanıcıların ısrarına kayıtsız kalamayarak dün Türkçe bir tweet attı. Hoogerbeets, Silivri depremine ilişkin, "Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir Türkçe tweet daha atan Hoogerbeets sakin olmaları konusunda vatandaşları uyardı. Son olarak önceki gün Ahaber'e çıkan ünlü deprem uzmanı beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Mart ayını işaret ederek korkutan deprem uyarısında bulundu. İşte Hoogerbeets'in o açıklamaları…

Frank Hoogerbeets, Anadolu fayı ve olası Marmara depremi ile ilgili uyarılarda bulunurken, Mart ayıyla ilgili tahminde bulundu. İşte Hoogerbeets'in o açıklamaları;

Mart’ın ilk haftasının gezegensel geometrisine bakılırsa yüksek ihtimalle dünyanın bir yerinde 6 veya 7 büyüklüğünde deprem olabilir. Bu deprem Mart’ın 3’ünde veya 4’ünde olacak.

Türkiye ile ilgili soruya da cevap veren deprem tahmincisi Hoogerbeets, ‘Anadolu fay hattı var Türkiye’de de büyük bir deprem olabilir. Ama sık olmaz çünkü baskı Asya ve Akdeniz tarafından geliyor. Türkiye’de ne zaman olacağını tahmin etmek çok zor. Ama ne kadar uzun sürerse olasılık o kadar artar. 7 nokta büyüklüğünde deprem çok olası, Anadolu’da da olabilir İstanbul’a yakın civarlarda da’ dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 16:02
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