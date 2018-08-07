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Franfurt Havalimanı tahliye edildi!

Almanya'da şüphe üzerine Frankfurt Havalimanı'nın bir bölümünün boşaltılacağı belirtildi.

07 Ağustos 2018 Salı 14:15
Franfurt Havalimanı tahliye edildi!

Federal Polisten yapılan açıklamada, Frankfurt havalimanında birinci terminal A bölümünde polis tedbirlerinin alındığı belirtildi. Havalimanında uçaklara yolcu alımının durdurulduğu ifade edilen açıklamada, güvenlik alanının 2. ve 3. katının da boşaltılacağı kaydedildi. Açıklamada bir sebep belirtilmezken Federal Polis sözcüsü Reza Ahmari, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, yetkisi olmayan bir kişinin güvenlik kontrolünden sonra güvenli alana geçerek kaybolduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 14:15
  1. Almanya
  2. Frankfurt Havalimanı
  3. tahliye işlemi

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