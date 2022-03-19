Francesca Chillemi kimdir? Francesca Chillemi nereli, ne iş yapıyor?
Francesca Chillemi kimdir? Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Can Yaman ile evleneceği söylenen Francesca Chillemi geliyor. Peki, Francesca Chillemi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte Francesca Chillemi’nin hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...
Francesca Chillemi 25 Temmuz 1985 yılında Sicilya’da dünyaya gelmiştir. 2003 yılında 18 yaşındayken Miss İtalya seçilmiştir. Che Dio Ci Aiuti dizisinde Azzurra Leonardi karakterini canlandırmıştır. 2009 yılında Mutasım Kaddafi ile görüntülenmişti. OTB grup hissedarı Stefano Rosso ile evlilik yaşayan Francesca Chillemi, 2016 yılında bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir.
Francesca Chillemi oynadğı filmler
Famiglia'da Un medico
jandarma
Che Dio ci aiuti
braccialetti rossi
Cado dalle nuvole
Natale da şef
L'isola di Pietro (2019)