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Biyografi Francesca Chillemi kimdir? Francesca Chillemi nereli, ne iş yapıyor?
Biyografi

Francesca Chillemi kimdir? Francesca Chillemi nereli, ne iş yapıyor?

Francesca Chillemi kimdir? Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Can Yaman ile evleneceği söylenen Francesca Chillemi geliyor. Peki, Francesca Chillemi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte Francesca Chillemi’nin hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

Yeniakit Publisher
2022-03-19 11:22:00 - 2022-03-19 11:23:09
Francesca Chillemi kimdir? Francesca Chillemi nereli, ne iş yapıyor?

Francesca Chillemi 25 Temmuz 1985 yılında Sicilya’da dünyaya gelmiştir. 2003 yılında 18 yaşındayken Miss İtalya seçilmiştir. Che Dio Ci Aiuti dizisinde Azzurra Leonardi karakterini canlandırmıştır. 2009 yılında Mutasım Kaddafi ile görüntülenmişti. OTB grup hissedarı Stefano Rosso ile evlilik yaşayan Francesca Chillemi, 2016 yılında bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir.

Francesca Chillemi oynadğı filmler

Famiglia'da Un medico

jandarma

Che Dio ci aiuti

braccialetti rossi

Cado dalle nuvole

Natale da şef

L'isola di Pietro (2019)

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