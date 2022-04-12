Fran Acheampong kimdir? Fran Acheampong nereli kaç yaşında? Fran Acheampong hayatı!

Süper Lig'de ikincilik için büyük bir uğraş veren Fenerbahçe, Galatasaray derbisindeki başarısı ile Avrupa biletine bir hayli yaklaştı. Fenerbahçe, yeni sezona da hızlı ve daha güçlü başlamak istiyor. Bunun için şimdiden transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Sarı lacivertli ekibin markajına Frank Acheampong girdi. Peki kim bu Frank Acheampong? Frank Acheampong nereli kaç yaşında? Frank Acheampong hangi takımda oynuyor?

Frank Acheampong kimdir?

Frank Acheampong 16 Ekim 1993 tarihinde Akra Gana’da doğdu. Belçika Ligi ekiplerinden RSC Anderlecht'de kanat olarak görev yapmaktadır. Ganalı oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Frank Acheampong, 2018 yılında Anderlecht'ten Çin ekibi Shenzhen'e bedelsiz olarak transfer olmuştu. Çin'de 100 maça çıkan Acheampong, 35 gol ve 19 asist yaptı. Sabah’ta yer alan habere göre, 2015 ve 2017'de AFCON'da da oynayan Fran Acheampong, 2022 Dünya Kupası'nda da Gana formasıyla görev yapacak. Acheampong, Gana formasıyla 23 maçta 2 gol kaydetti.

Frank Acheampong piyasa değeri ne kadar?

Oyuncunun piyasa değeri şu an 5 milyon euro olarak gösteriliyor.