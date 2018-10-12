Fram LarvikBaerum maçı saat kaçta? Fram LarvikBaerum maç sonucu ne olur?
Futbol severler 13 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecen olan Fram LarvikBaerum maçını heyecanla bekliyor. Fram Larvik son hafta oynanan Arendal maçında 2-4 yenildi. Baerum ise Flekkeroy maçında 4-3 kazandı.Fram Larvik – Baerum maçının başlama saati kaçta? Fram LarvikBaerum istatistikleri…12 Ekim 2018 Cuma 11:04
Futbol severler 13 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecen olan Fram Larvik Baerum maçını heyecanla bekliyor. Fram Larvik son hafta oynanan Arendal maçında 2-4 yenildi. Baerum ise Flekkeroy maçında 4-3 kazandı. Fram Larvik – Baerum maçının başlama saati kaçta? Fram Larvik Baerum istatistikleri…
Norveç 2. Lig Grup 1 ligi mücadelesinde Fram Larvik ve Baerum takımları karşı karşıya geliyor. 13 Ekim 2018 Cumartesi günü oynanacak Fram Larvik - Baerum müsabakasının başlama saati 16:00. 23 puanlı Fram Larvik 10. sırada bulunuyor, Baerum 37 puana sahip ve 8. sırada. Fram Larvik 5 maçında 2 kez yüzü güldü,.0 beraberlik ve 3 yenilgi ile gördü. Baerum ise 5 mücadelede 4 kez yendi, 1 beraberlik yaşadı. Fram Larvik son hafta oynanan Arendal maçında 2-4 yenildi. Baerum ise Flekkeroy maçında 4-3 kazandı. Fram Larvik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Fram Larvik, kendi sahasında 17 gol attı, 19 gol yedi. Baerum, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Baerum 10 kez gol attı, 13 kez topu kalesinde gördü.
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