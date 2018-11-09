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Amerikan kanalı FOX TV Türk ekonomisini hedef aldı!

İslam düşmanı Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu Amerikan kanalı FOX'un Türkiye ayağı olan FOX TVTürk ekonomisini hedef aldı. İsmail Küçükkaya'nın programında altın ve dolar fiyatları yüksek gösterilerek ekonomide panik oluşturulmaya çalışıldı.

09 Kasım 2018 Cuma 07:20
Amerikan kanalı FOX TV Türk ekonomisini hedef aldı!

ABD kanalı FOX TV, asılsız ve uydurma haberlere devam ediyor. Türkçe anlamı tilki olan FOX, bu kez de dolar ve altın fiyatını abartarak Türk ekonomisinde panik oluşturma peşine düştü.

Gerçek rakamları göstermediler

Dün sabah İsmail Küçükkaya'nın programı Çalar Saat'te ekranın sağ alt köşesinde, gerçekte 211.2 lira olan çeyrek altın fiyatı abartılarak 243.2 lira olarak gösterildi. Hemen ardından ise 5.376 olan dolar kuru 6.280 olarak ekrana yansıtıldı. Yanlı ve spekülatif haberler yapan kanala tepki yağıyor.

TARİH-08/11/2018 SAAT-07:26

F0X'un yalanı: Gram altın 243.2

Piyasanın gerçeği: Gram altın 211.2

F0X'un yalanı: Dolar 6.280
Piyasanın gerçeği: Dolar 5.376

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 07:20
  1. İsmail Küçükkaya
  2. fox tv
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  4. altın
  5. ekonomi

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