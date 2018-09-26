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FOX TV'de eylem! İş durdurdular

Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu FOX TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinin oyuncularının eylem yaptığı iddia edildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 15:52
FOX TV'de eylem! İş durdurdular

Gezi operasyonu, 17/25 Aralık ihaneti ve 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye düşmanlarının safında yeralan FOX TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinin ekibinin setinde ödeme krizi nedeniyle ikinci kez iş durdurma eylemi yapıldığı iddia edildi.

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5 GÜN BOYUNCA İŞ DURDU

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu ve Fırat Albayram gibi oyuncuların paylaştığı dizi ekibinin iddiaya göre, sekiz bölümlük ücretlerini alamadıkları için önceki hafta 5 gün boyunca işi durdurdu ve Eskişehir'den İstanbul'a döndü.

Ancak iki bölüm ödeme aldıktan sonra iş başı yapan oyuncuların, yeni sezonun ilk bölümün çekimlerini bitirdikten sonra kalan 7 bölüm ücretleri için bir kez daha işi durdurduğu öne sürüldü.

İKİNCİ KEZ İŞ DURDURMA EYLEMİ Mİ YAPILDI?

Öte yandan Medyatava'nın iddiasına göre, Savaşçı'yla ilgili gündeme gelen bir diğer iddia ise sette ödeme krizi yüzünden değil, senaryoda yapılan değişiklikler yüzünden çekimlere ara verildiği yönünde.

Senaryosunu Süleyman Çobanoğlu'nun yazdığı dizinin bu sezon yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca oturuyor.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 15:52
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