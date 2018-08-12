FOX TV bu yayınlarla ne hedefliyor? Dikkat çeken Hrant Dink detayı

Sabah gazetesi editörü Kenan Kıran A Haber ekranlarında FOX TV'nin kaos yayıncılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kıran, ABD'nin her saldırısında Türkiye karşıtı pozisyon alan Murdoch'ın sahibi olduğu FOX TV'nin Hrant Dink cinayetiyle arasındaki bağlantıları A Haber ekranlarında paylaştı.

DİNK CİNAYETİNİN KANINDA İZİ VAR

Kıran, Dink cinayetinden 11 gün önce 14 yıl FETÖ medyası Zaman gazetesi, CİHAN Haber Alansı, Aksiyon'da çalışan Ercan Gün'ü transfer ettiğini kaydederek şöyle konuştu:

"8 Ocak 2014 yılında göreve başlıyor. 19 Ocak'ta Ercan Gün ortaya çıkıyor nasıl çıkıyor?. Ogün Samast'ın cinayet sonrası güvenlik güçleriyle çekilen fotoğrafını FETÖ'cü Ekrem Dumanlı Adem Yavuz Arslan ve diğer FETÖ'cü güvenlik birimlerinden alıyor. Şubat'ta Samsun'a gidiyor. Jnadarma Komutanlığı'nı arıyor fakat gitmiyor. Dink'in katili Samast askerler ile beraber şeklinde haber yapıyor. Aslında o poliserle çekilmiş fotoğraf. Ve Dink cinayetini jandarmaya yıkıyor. Ercan Gün haber müdürü oluyor ve Dink cinayetini arkasında jandarma var asker var diye görüntü servis ediyor. Buradan asker suçlanıyor. Asker Ogün Samast'la beraber diyor. Emniyette çekilen görünülerini Jandarmada çekilmiş gibi servis ediyor. FOX TV'nin Dink cinayetinin kanında izi var bir bakıma.

FETÖ'NÜN OPERASYONLARINA DESTEK

Bu kişi 17 -25 Aralık yargı darbesinde de Fatih Portakal ile FETÖ'nün operasyonel tapelerini FOX TV üzerinden yaptı. Dink cinayetini askere yıkmak için operasyonle görevde bulundu. 17-25'te yer aldı.

HALA KÜNYEDEN ÇIKARMADI

Ercan Gün, Hrant Dink cinayetinden tutuklandı. Ercan Gün şu an Silivri'de yatıyor. Çift Bylock çıktı. Şu an FOX TV'de görevi devam ediyor. Şu anda künyede Haber Planlama Müdürü olarak görevine devam ediyor. Yani siz cezaevinde mi planlıyorusunuz.? Neyi planlıyorsunuz?"

DARBE GİRİŞİMİNDE DARBECİ KOMUTAN ARADI

Kıran, hain 15 Temmuz darbe girişimi sabahında Ankara'da darbeyi yöneten komutan Ömer Faruk Harmancık'ın FOX TV'yi aradığını kaydetti. Kıran, darbeyi yöneten Harmancık'ın darbe girişimi sabahında saat 6:24'te Huzur Radyo-TV adına kyıtlı 312'li bir numarayı aradığını belirterek "Burası FOX Tv'nin Ankara temsilciliği' dedi.

MURDOCH SAHİBİ OLDUĞU MEDYA ŞİRKETLERİ İLE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAPTI

Murdoch sahibi olduğu medya şirketleriyle bugüne kadar onlarca kez Türkiye düşmanlığı yaptı.Türkiye'nin PKK ile mücadelede kazandığı başarılar Fox'u her zaman rahatsız etti. Fox TV'de PKK'lı teröristlere övgüler düzüldü, Türkiye'nin NATO'dan atılması konuşuldu.

FETÖ'YÜ KORUYUP KOLLUYOR

FOX TV, ABD'nin milyonlarca dolar parasal yardım ve binlerce TIR dolusu silah ve mühimmatla desteklediği PKK ile birlikte 15 Temmuz'un 1 numaralı sorumlusu terör örgütü liderini topraklarında beslediği FETÖ'yü koruyup kolluyor.

Gazetecilik kisvesi altında hain plan böyle deşifre oldu

TELEKULAK SKANDALI YÜZÜNDEN SORUŞTURMA GEÇİREN RUPERT MURDOCH KİMDİR?



11 Mart 1931'de New York City'de doğan Keith Rupert Murdoch ABD merkezli News Corporation şirketinin Avustralyalı medya patronudur. Ülkesi Avustralya'da gazeteler, dergiler ve televizyonlarla çalışma hayatına başlayan Murdoch, şirketini İngiliz ve Amerikan medyasına doğru genişletmiş ve dünyanın en önemli ve zengin medya patronlarından biri olmuştur. Dünyanın en zenginleri (2007) listesinde 9 milyar dolarlık servetiyle 73. sırada yer almıştır. 2011 yılında sahibi olduğu News of the World'un yol açtğı "telekulak skandalı" yüzünden soruşturma geçiren Murdoch, 2012 yılında News International'ın yöneticiliği görevinden istifa etmiştir.

MURDOCH MÜSLÜMANLARA HAKARET ETMİŞTİ!

FOX'un patronu Rupert Murdoch'ın Peygamberimize hakaret eden dergiye yapılan saldırıyı bahane ederek Müslümanlara hakaret etmişti. "Müslümanların çoğunluğu barışsever olabilir ama içlerinde büyüyen Cihatçı kanserin farkına varıp ortadan kaldırılana dek onlar da sorumlu sayılmalıdır" diyen Murdoch'a Türk televizyon izleyicilerinden sert tepki gelmişti. Hatta sosyal medyada Murdoch'ın sahibi olduğu FOX TV için boykot kampanyası başlatılmıştı.

MURDOCH THE TİMES ÜZERİNDEN ÇAMLICA CAMİİ İÇİN SKANDAL HABERLER YAPTIRMIŞTI!

Rupert Murdoch 2016 Mayıs'ta ise İstanbul'da inşaatında sona gelinen Çamlıca Camii için skandal yayınlar yaptırmıştı. Daha önceki skandal açıklamalarında "Müslümanların öldürülmesi gerektiğini" belirten Murdoch, İngiltere'deki yayın organlarından biri olan The Times'a Çamlıca Camii'ne karşı bir algı operasyonunun başlatılması için haber emri vermişti. Gazetenin muhabiri Hannah Lucinda Smith de aldığı talimat üzerine skandallarla dolu bir haber yapmıştı.