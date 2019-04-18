Fotono21 fotoğraf eğitim günleri düzenliyor

Fotono21 Fotoğraf Derneği ve Karacadağ Kalkınma Ajansı işbirliği ile Diyarbakır’da 2.’si düzenlenen Diyarbakır fotoğraf eğitim günleri 19, 20 ve 21 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) konferans salonunda 19, 20, 21, Nisan tarihleri arasında yapılacak etkinlikle ilgili bilgi veren Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, ön yargılardan uzak sadece fotoğraf paydaşında bir araya gelen üyelerden oluşan derneklerinin imkanları dahilinde ücretsiz hizmetler ve gönüllü çalışmalarda bulunduğunu söyledi. Kılıçoğlu, “Karacadağ Kalkınma Ajansı ile işbirliği içinde ileri düzey fotoğraf eğitimleri ile çekilen fotoğrafların nitelik olarak daha çok gelişmesini hedefliyoruz. Fotoğraf sanatına olan ilgi ve talebin artması, mobil aygıtların nitelikli özelliklerinin fotoğrafçılıktaki kuralları değiştirmesi, hızla yaygınlaşan sosyal ağların fotoğraf üretimini artırması bir yandan görsel üretimi arttırırken bir yanda da görüntü kirliliği oluşmasına sebep oluyor. Bu tür eğitimler ile daha güçlü fotoğraflar üretilecek” dedi.