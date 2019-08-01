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Fotokapanlar bu kez insanların renkli yaşamını kaydetti

Erzurum'un Olur ilçesindeki sarıçam ormanlarına yerleştirilen ve birçok yabani hayvanın doğal görüntüsüne ulaşılmasını sağlayan fotokapan ve videokapanlar ile yöre halkının günlük yaşamına ilişkin ilginç ve renkli kareler de kayıt altına alındı

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:16
Fotokapanlar bu kez insanların renkli yaşamını kaydetti

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Olur ilçesindeki sarıçam ormanlarına yabani hayvanların görüntülenmesi amacıyla kurulan fotokapan ve videokapanlar, yöre halkının günlük yaşamına ilişkin renkli görüntüleri kayıt altına aldı.

Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekiplerince, ilçede Ormanağzı Mahallesi'nde bulunan sarıçam ormanlarındaki yaban hayvanlarının popülasyonunun tespit edilip, hayatlarının araştırılması amacıyla bir süre önce farklı noktalara 12 fotokapan ve videokapan yerleştirildi.

Görüş imkanının olmadığı karanlık ortamlarda net kayıt yapabilme özelliğine sahip fotokapan ve videokapanlarla sarıçam ormanlarındaki yabani hayvanların görüntülerine ulaşıldığı çalışmada, yörede yaşamını sürdüren vatandaşların günlük hayatına ilişkin ilginç ve renkli görüntülere de ulaşıldı.

Kızılötesi sinyallerinin alıcısı ile sahadaki hareketin algılanmasıyla görüntü kaydetmeye başlayan ve vaşak, ayı, kurt, domuz, tavşan, porsuk, gelincik gibi yabani hayvanları doğal ortamında görüntüleyen fotokapan ve videokapanlara, vatandaşların araçları ile yolda kalması, at ve traktörlerle ulaşımını sağlaması, iş makineleriyle yapılan yol çalışmaları ile yöre halkının kamerayı fark edip el sallaması da yansıdı.

Görüntülerde videokapanı fark eden bir vatandaşın bu cihazı inceledikten sonra el sallaması da renkli görüntüler oluşturdu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:16
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